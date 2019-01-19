09:27, 19 января

Горбатый "Запорожец" был не только объектом шуток для обывателя, но и предметом вдохновения для талантливых людей. Пока Запорожский автозавод без устали тиражировал бюджетные седаны ЗАЗ-965, аматоры-самодельщики строили на его базе интереснейшие машины с кузовом купе.

Один из ярчайших представителей когорты самоделок – заднемоторное купе “Спорт-900”, оно же – КД, построенное на базе “горбатого” первенца ЗАЗа “Запорожца” ЗАЗ-965.

Это без преувеличения легендарный автомобиль – за полвека, прошедшие с времени его “выпуска” (1963 – 1969 гг.), КД оброс такой массой легенд, что даже при помощи автомобильных историков разобраться с его родословной непросто.

Самодельные автомобили не были редкостью в 1960-1990-е, но купе КД (“Спорт-900”) на базе “Запорожца” отличалось высоким уровнем дизайнерской и конструкторской проработки.

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Где берутся самоделки

Между тем, по меркам того времени “Спорт-900” – заурядная самоделка. Ее, как и десятки – (если не сотни!) таких неординарных машин, задумали несколько энтузиастов, желающих иметь автомобиль необычного для советских просторов типа. В данном случае – купе, не выпускавшегося ни одним из отечественных заводов.

Между тем, середина ХХ века было золотой эрой народных спорткаров. Многие европейские марки имели в своей модельной гамме спортивные, или туристические, как говорили у нас, версии свои массовых моделей. У VW это был Karmann-Ghia, у Renault – модель Florida, а у Fiat так вообще каждая массовая малолитражка сопровождалась версией в кузове купе или родстер.

Купе на базе ”Запорожца” “Спорт-900” было целиком в тренде и даже обогнал некоторые аналоги. На фото заднемоторные купе: Renault Floride (1958 – 1968 гг.), VW Karmann Ghia Typ 14 (1955 – 1975 гг.), Fiat 850 Coupe (1965 – 1971 гг.).

Конечно, абсолютное большинство обычных автомобилистов-соотечественников об этом даже не догадывалось. Но секрет как раз в том, что за постройку “Спорт-900” взялись как раз автомобилисты не самые обычные. Группа самодельщиков, которая создавала этот автомобиль, на самом деле была командой профессионалов: обзавестись необычным транспортом в личное пользование захотели инженеры и дизайнеры института НАМИ.

Что за люди

Их было шестеро – по числу построенных машин (хотя по собранным фотографиям журналисты Авто24 насчитали 5 экземпляров). Несмотря на официальный статус самодельщков, это был коллектив настоящих профессионалов: инженеры Кузьма, Лев и Игорь Дурновы, дизайнеры (художники-конструкторы по тогдашней терминологии) Эдуард Молчанов и Феликс Хайдуков, химик Анатолий Сывороткин и художник Владимир Елтышев. Все они работали в Научном Автомоторном институте НАМИ и на Московском экспериментальном заводе погрузочных машин, в 1966 году получившем наименование МЗАК – Московский завод автомобильных кузовов.

Сразу четыре купе КД на улицах советской столицы. Всего было собрано шесть автомобилей “Спорт-900” – по числу участников проекта. Как минимум три машины на фото – ранней версии, с тонкой задней стойкой крыши.

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Как раз в цехе данного предприятия была изготовлена оснастка для сборки спорткаров, а затем и они сами. Очевидно, участие в проекте двух столь уважаемых организаций и дало жизнь одной из легенд об автомобилях “Спорт-900”. В наши дни некоторые “историки” утверждают, что эти машины создавались как опытные образцы для последующего серийного производства, и дескать, только по вине нерасторопного руководства ЗАЗа и автопрома данные купе не пошли в серию. Но повторимся: это был совместный проект частных лиц, хотя поддерживаемый так или иначе государственными организациями.

Кстати, первичное название спортивных “Запорожцев” – именно “Спорт-900”, где цифра означала объем двигателей МеМЗ-966, используемых на большинстве этих самоделок. Аббревиатуру КД автомобиль получил позднее, по имени директора завода МЗАК Кузьмы Даниловича Дурнова до 1965 г. Поскольку работа была буквально штучная, шесть автомобилей были сделаны в течение нескольких лет: с 1963 по 1969-го.

Есть отличия

Машины отличались между собой, поскольку каждый строился для одного из участников проекта, имели место некоторые индивидуальные черты. Могло быть две или четыре фары, отличаться оформление задней панели, также с двумя или четырьмя фонарями, различались размеры заднего стекла и исполнение салона. Несколько авто имели широкую заднюю стойку крыши – считается, что это более поздние экземпляры.

Поскольку “Спорт-900” строились индивидуально для шести самодеятельных конструкторов, каждый экземпляр имел отличия: светотехника, интерьер, двигатель (МеМЗ-965 или МеМЗ-966), задняя часть крыши.

У одного из купе (гос. № 94-13 мкг) заднее стекло утоплено в пространство между задними стойками. Известно, что один из дизайнеров КД – Феликс Хайдуков – владел машиной с тонкими задними стойками (гос. № 26-57 мкг), очевидно, этот вариант следует считать классическим. Однако, ведущим дизайнером проекта называют Эдуарда Молчанова.

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Уникальность проекта

Без преувеличения, эти самодельные автомобили были уникальны даже в сравнении с другими самоделками. Главное отличие – в их высоком техническом уровне и тщательной дизайнерской проработке. Хотя конструктивно КД были типичными самоделками той поры. Автомобиль базировался на раме, сваренной из 70-миллиметровых труб, дополненной несложной пространственной конструкцией из более тонких, 30-миллиметровых труб. К слову, по подобной схеме были устроены и некоторые серийные спорткары того времени – например, американский Chevrolet Corvette. Характерно, что такая конструкция по своей природе обладает врожденными недостатками, которые, однако, создатели “Запорожцев”-купе смогли обойти.

Концептуально конструкция купе КД была типичной для многих малосерийных спортивных машин середины ХХ века: трубчатая рама, легкий пространственный каркас над ней и стеклопластиковые панели кузова.

Так, большинство автомобилей, построенных по такой схеме, отличаются немалой массой, в лучшем случае равняющейся массе аналогичного авто с цельнометаллическим кузовом: ведь и сам стеклопластик материал нелегкий, да еще стальной каркас добавляет массу. Но конструкторы “Спорт-900” не зря являлись штатными работниками НАМИ, они рассчитали автомобиль таким образом, что при больших габаритах он вышел на 160 кг легче базового “Запорожца” – всего 500 кг снаряженной массы! В результате автомобиль длиной 3,7 м и пассажирской формулы 2+2 развивал скорость в 120 км/ч – и это при 23-сильном моторчике!

Профессиональный почерк инженеров НАМИ виден в подходе к технологии производства кузова КД. Он собирался из отдельных деталей, как у промышеленных серийных автомобилей.

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Еще одна особенность самоделки КД тоже касается кузова. В принципе, его можно было вылепить из стеклопластика хоть целиком, но конструкторы опирались на промышленный подход. Кузов собирали из отдельных деталей, их было порядка тридцати. Это позволяло легко проводить ремонт в случае повреждений, а в случае мелкосерийного производства частично механизировать производство. Для сравнения: стеклопластиковый кузов Chevrolet Corvette образца 1953 года состоял из 46 деталей.

В таком виде находили коллекционеры безценные экземпляры “Запорожца” с кузовом купе. Сегодня почти все они находятся в надежных руках.

Вошел в историю

Увы, “Запорожец”-купе остался машиной штучной работы. Интересно, что большинство экземпляров “Спорта-900” сохранились до наших дней – в этом конечно же заслуга “вечного” стеклопластикового кузова, не страдающего от коррозии. Правда, все образцы требуют реставрации, но утешает то, что они пребывают в руках неравнодушных людей, в музеях и частных коллекциях. А значит, их восстановление – лишь вопрос времени. Вот так наш “Запорожец” вошел в историю как автомобиль, имеющий версию с кузовом купе.

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