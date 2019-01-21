Спорткар с серийным номером кузова 001 был продан на аукционе. Средства от продажи пошли на благотворительность.

Ford Mustang в исполнении Shelby GT сегодня довольно популярен среди коллекционеров спорткаров, и высокие ценники на него никого не удивляют. А с выходом нового поколения “Шелби Джи Ти” перешел на совершенно иной уровень.

Также интересно: Toyota Supra, сделанную на базе BMW Z4, оценили в два миллиона долларов

За 2020 Ford Mustang Shelby GT500 с первым серийным номером покупатель отдал на аукционе 1,1 миллиона долларов. Спорткар имеет определенные особенности, отличающие его от остальных Shelby GT. Это особый цвет кузова и табличка в салоне.

Фото: 2020 Ford Mustang Shelby GT500 / Аutoevolution, Ford

Напомним, Mustang Shelby GT500 был представлен в рамках автосалона в Детройте. Спорткар оборудован мощным 5,2-литровым V8, которому дали имя Predator. В его основе лежит атмосферник Voodoo, известный по модификации GT350, который оборудован нагнетателем Roots объемом 2,65 л. Работает он в паре с автоматической трансмиссией. Мощность силовой установки купе превышает 700 л.с. Динамические показатели модели названы приблизительные: ускорение до сотни за 3,5 секунды, а спринт в 402 метра менее чем за 11 секунд.

Также интересно: В Брюсселе дебютировал обновленный Ford Mondeo 2020