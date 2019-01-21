Спорткар з серійним номером кузову 001 був проданий на аукціоні. Кошти від продажу пішли на благодійність.

Ford Mustang у виконанні Shelby GT сьогодні досить популярний серед колекціонерів спорткар і високі цінники на нього нікого не дивують. Та з виходом нового покоління “Шелбі Джи Ті” перейшов на зовсім інший рівень.

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За 2020 Ford Mustang Shelby GT500 з першим серійним номером покупець віддав на аукціоні 1,1 мільйона доларів. Спорткар має певні особливості, що відрізняють його від решти Shelby GT. Це особливий колір кузову і табличка у салоні.

Фото: 2020 Ford Mustang Shelby GT500 / Аutoevolution, Ford

Нагадаємо, Mustang Shelby GT500 був представлений у рамках автосалону в Детройті. Спорткар обладнано потужним 5,2-літровим V8, якому дали ім’я Predator. У його основі лежить атмосферник Voodoo, відомий по модифікації GT350, котрий обладнано нагнітачем Roots об'ємом 2,65 л. Працює він у парі з автоматичною трансмісією. Потужність силової установки купе перевищує 700 к.с. Динамічні показники моделі названі приблизні: прискорення до сотні за 3,5 секунди, а спринт у 402 метри – менш ніж за 11 секунд.

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