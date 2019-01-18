Великий седан Ford злегка посвіжішав, а універсал отримав ще й гібридне виконання.

Ford без зайвого галасу вивів на європейський ринок оновлений зовні і всередині Mondeo 2020 модельного року.

Також цікаво: Новий Ford Mustang Shelby GT500 – найпотужніший цивільний Форд

Новинка була представлена у Брюсселі в той час, коли увага ЗМІ була прикута до прем’єр автосалону у Детройті. А бельгійський дебют цікавий тим, що тепер і універсал Mondeo може мати блакитний шильдик гібридної версії.

Оновлений Ford Mondeo отримав новий обвіс, а ліхтарі на кормі тепер з’єднує хромований молдінг. Для кожної комплектації нового Мондео дизайнери розробили власну радіаторну решітку, за якою буде легше відрізнити крутіший автомобіль від простішого.

Фото: Ford Mondeo Hybrid 2020 / Ford

Упізнати комплектацію Titanium можна за тонкими сріблястими гратами, тоді як спортивний ST-Line має сітку з великими отворами і темне забарвлення.

Читайте також: Toyota показала новий RAV4 Hybrid 2019 на гарних фото і розкрила характеристики

Mondeo 2020 модельного року пропонуватиметься у нових кольорах кузова, також у список обладнання додали нові колісні диски.

Фото: інтер’єр Ford Mondeo Hybrid 2020 / Ford

Оздоблення новинки всередині виконано з кращих матеріалів, а оснащення відповідає вимогам найвибагливіших технократів, звісно, за доплату. У Мондео “на автоматі” селектор режиму руху виконаний у стилі нового Ford Focus, що дозволило звільнити додатковий простір на центральній консолі.



Під капотом Mondeo 2020 може бути 2-літровий дизель EcoBlue у двох варіантах форсування на 148 к.с. або 187 к.с., а також бензиновий EcoBoost об'ємом 1,5 л потужністю 163 к.с.

Фото: універсал Ford Mondeo Hybrid 2020 / Ford

Ford Mondeo Hybrid у кузові Estate або універсал, може бути оснащений силовою установкою на базі 2-літрового бензинового двигуна, який в парі з електромотором забезпечує практичнішій версії Mondeo потужність у 184 к.с.

Дивіться також: Ось що Audi виставить проти Tesla Roadster