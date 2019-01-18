Японці повністю розкрили специфікації нового гібрида RAV4, однак ціни поки не назвали.

Європейським покупцям новий Toyota RAV4 Hybrid дістався у двох виконаннях – з переднім та повним приводом і потужністю у 218 або 222 к.с.

Нова Toyota RAV4 є першим кросовером марки, збудованим на платформі TNGA (GA-K в Японії). Завдяки цьому новий RAV4 має набагато нижчий центр маси, на 57% жорсткіший кузов і майже баланс ваги 51:49 (спереду:ззаду).

Також цікаво: Фото Skoda Superb 2020 просочились у Мережу

Такі покращення дозволяють японцям сміливо заявляти, що керованість нового RAV4 не просто краща чи точніша, а “більш витончена” ніж будь-коли. Напевно лише особистий тест-драйв зможе пояснити, що це означає.

Європейським покупцям новий “РАВ4 Гібрид” дістався у двох виконаннях. Обидві використовують однакову силову установку на базі 2,5-літрового агрегата, котрий продукує 218 к.с. у передньопривідному виконанні і 222 к.с. з повним приводом. Від нуля до 100 км/год гібрид прискорюється за 8,1 секунди. Витрата пального Toyota RAV4 Hybrid AWD-i становлять 4,4 л/100 км в комбінованому циклі і 100 г/км шкідливих викидів CO2 за результатами тестів за системою WLTP.

Фото: Toyota RAV4 Hybrid 2019 / Toyota

Останній RAV4 Hybrid також отримав нову систему автоматичного управління диференціалом підвищеного тертя Trail Mode, яка забезпечує краще зчеплення і управління на слизькому покритті.

Також цікаво: Hyundai показала оновленого конкурента Toyota Prius

Всередині гібридний кросовер пропонує більш якісні матеріали, японці також попрацювали над підгонкою деталей. Не забули творці RAV4 Hybrid і про функціонал салону, використавши кожен вільний клаптик простору, як ще одну нішу для зберігання речей. Багажник нового кросовера майже на 80 літрів більший, ніж у попередника і вміщує 580 літрів.

Опційно новий Toyota RAV4 Hybrid комплектується люком з електроприводом, вентильованими сидіннями, бездротовою зарядкою, має 5 USB-портів і цифрове салонне дзеркало заднього виду, яке є першим для Toyota!



Всі моделі будуть поставлятися з комплексом активної безпеки Toyota Sense, що включає попередження зіткнення з виявленням пішоходів, інтелектуальний адаптивний круїз-контроль, оповіщення про вихід зі смуги руху за допомогою рульового управління та інші функції.

Ціни на новинку поки невідомі, як і час появи RAV4 Hybrid в Україні. Актуальна модель наразі доступна у вітчизняних дилерів за ціною від 876 тисяч гривень.

Також цікаво: Toyota Supra 2020 представлена офіційно: характеристики, фото, ціна