14 січня 2019 року офіційна дилерська мережа Toyota в Україні розпочала прийом замовлень на Toyota RAV4 п’ятого покоління. Нові кросовери очікуються в Україні вже у лютому.

Toyota RAV4 п’ятого покоління успадкував ключові характеристики попередників та отримав яскраві візуальні й конструктивні оновлення. RAV4 – автомобіль для тих, хто обирає безпеку, технологію, стиль та надійність.

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В офіційній дилерській мережі автомобіль буде представлено з двома повністю новими високоефективними двигунами родини Dynamic Force: бензиновим двигуном 2,0 л (173 к.с.) або гібридною силовою установкою 2,5 л (218 або 222 к.с.) у п’яти комплектаціях на вибір.

Новий RAV4 Hybrid є винятковим автомобілем із новою 2,5-літровою гібридною силовою установкою потужністю до 218 к.с. (160 кВт) для моделей з переднім приводом та 222 к.с. (163 кВт) у моделях із повним приводом. Батарея гібридної установки заряджається автоматично, не потребує електромережі та забезпечує значну економію пального та низький рівень викидів.