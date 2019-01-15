14 января 2019 года официальная дилерская сеть Toyota в Украине начала прием заказов на Toyota RAV4 пятого поколения. Новые кроссоверы ожидаются в Украине уже в феврале.

Toyota RAV4 пятого поколения унаследовала ключевые характеристики предшественников и получила яркие визуальные и конструктивные обновления. RAV4 – автомобиль для тех, кто выбирает безопасность, технологии, стиль и надежность.

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В официальной дилерской сети автомобиль будет представлен с двумя полностью новыми высокоэффективными двигателями семьи Dynamic Force: бензиновым двигателем 2,0 л (173 л.с.) или гибридной силовой установкой 2,5 л (218 или 222 л.с.) в пяти комплектациях на выбор.

Новый RAV4 Hybrid является исключительным автомобилем с новой 2,5-литровой гибридной силовой установкой мощностью до 218 л.с. (160 кВт) для моделей с передним приводом и 222 л.с. (163 кВт) в моделях с полным приводом. Батарея гибридной установки заряжается автоматически, не требует электросети и обеспечивает значительную экономию топлива и низкий уровень выбросов.