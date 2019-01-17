Гібридний хетчбек Hyundai Ioniq пережив планове оновлення, після якого з'явився шанс на його появу в Україні.

Наразі в Україні хетчбек Ioniq доступний лише у вигляді електромобіля. Між тим у Кореї та багатьох закордонних ринках модель також представлена у вигляді гібрида та плаг-ін гібрида. Після оновлення вони можуть прибути і до нас.

Оновлені версії гібридів Ioniq вже доступні на домашньому ринку у Кореї, а до Європи оновлені моделі доберуться влітку. Поки представлені лише гібридні варіанти Ioniq 2020, а повністю електрична модель повинна оновитися пізніше.

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Нові хетчбеки від машин зразка 2016 року відрізняються переважно декоративними елементами. Гібридні Ioniq 2020 отримали інші радіаторні грати і бампери, дві секції денних ходових вогнів замість колишнього “бумеранга” та нове начиння для задніх ліхтарів. Також для моделі була розширена палітра кольорів кузова.

Фото: оновлені гібриди Hyundai Ioniq для корейського ринку / Hyundai

Всередині оновлених Ioniq з’явилась відретушована передня панель з опційним 10,25-дюймовим екраном мультимедійної системи. Базовим версіям моделі призначено 8-дюймовий тачскрін, інтегрований в панель. Разом з тим була оновлена і панель приладів.

У списку стандартного оснащення значиться комплекс Hyundai SmartSense, який включає систему запобігання зіткнень, попередження про вихід зі смуги руху і контроль втоми водія.

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В гібридах 2020 модельного року з'явився новий режим водіння “Зелена зона” – з ним двигун може автоматично вимикатись, коли хетчбек опиняється на території лікарні або школи. Цю зону визначає навігатор машини.



Силові установки хетчбеків залишились без змін. Hyundai Ioniq Hybrid оснащений бензиновим 1.6 GDi на 105 к.с., електромотором на 43,5 к.с., шестиступінчастою роботизованою коробкою з двома зчепленнями і літій-полімерною батареєю ємністю 1,56 кВт*год. Сукупна віддача цієї версії – 141 к.с. Модифікація Ioniq Plug-in Hybrid обладнана тяговим акумулятором на 8,9 кВт*год, а потужність силової установки становить близько 160 к.с.

У Кореї базовий гібрид після оновлення коштує від 22,42 млн вон, що еквівалентно приблизно 19 900 доларів. За Ioniq Plug-in Hybrid дилери просять мінімум 31,34 млн вон – це майже 28 тисяч доларів.

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