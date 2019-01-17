Гибридный хэтчбек Hyundai Ioniq пережил плановое обновление, после которого появился шанс на его появление в Украине.

Сейчас в Украине хэтчбек Ioniq доступен только в виде электромобиля. Между тем в Корее и многих зарубежных рынках модель также представлена в виде гибрида и плаг-ин гибрида. После обновления они могут прибыть и к нам.

Обновленные версии гибридов Ioniq уже доступны на домашнем рынке в Корее, а в Европу обновленные модели доберутся летом. Пока представлены только гибридные варианты Ioniq 2020, а полностью электрическая модель должна обновиться позже.

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Новые хэтчбеки от машин образца 2016 года отличаются преимущественно декоративными элементами. Гибридные Ioniq 2020 получили другие радиаторную решетку и бамперы, две секции дневных ходовых огней вместо бывшего “бумеранга” и новую начинку для задних фонарей. Также для модели была расширена палитра цветов кузова.

Фото: обновленные гибриды Hyundai Ioniq для корейского рынка / Hyundai

Внутри обновленных Ioniq появилась отретушированная передняя панель с опционным 10,25-дюймовым экраном мультимедийной системы. Базовым версиям модели назначен 8-дюймовый тачскрин, интегрированный в панель. Вместе с тем была обновлена и панель приборов.

В списке стандартного оснащения значится комплекс Hyundai SmartSense, который включает систему предотвращения столкновений, предупреждения о выходе из полосы движения и контроля усталости водителя.

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В гибридах 2020 модельного года появился новый режим вождения “Зеленая зона” – с ним двигатель может автоматически выключаться, когда хэтчбек оказывается на территории больницы или школы. Эту зону определяет навигатор машины.

Силовые установки хэтчбеков остались без изменений. Hyundai Ioniq Hybrid оснащен бензиновым 1.6 GDi на 105 л. с., электромотором на 43,5 л. с., шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями и литий-полимерной батареей емкостью 1,56 кВт * ч. Совокупная отдача этой версии – 141 л.с. Модификация Ioniq Plug-in Hybrid оборудована тяговым аккумулятором на 8,9 кВт*ч, а мощность силовой установки составляет около 160 л.с.

В Корее базовый гибрид после обновления стоит от 22,42 млн вон, что эквивалентно примерно 19 900 долларов. За Ioniq Plug-in Hybrid дилеры просят минимум 31,34 млн вон – это около 28 тысяч долларов.

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