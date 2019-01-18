Японцы полностью раскрыли спецификации нового гибрида RAV4, однако цены пока не назвали.

Европейским покупателям новая Toyota RAV4 Hybrid достался в двух исполнениях – с передним и полным приводом и мощностью в 218 или 222 л.с.

Новая Toyota RAV4 является первым кроссовером марки, построенным на платформе TNGA (GA-K в Японии). Благодаря этому новый RAV4 имеет гораздо более низкий центр массы, на 57% более жесткий кузов и почти баланс веса 51:49 (спереди:сзади).

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Такие улучшения позволяют японцам смело заявлять, что управляемость нового RAV4 не просто лучше или точнее, а "более утонченное" чем когда-либо. Наверное только личный тест-драйв сможет объяснить, что это значит.

Европейским покупателям новый "РАВ4 Гибрид" достался в двух исполнениях. Обе используют одинаковую силовую установку на базе 2,5-литрового агрегата, который производит 218 л.с. в переднеприводном исполнении и 222 л.с. с полным приводом. От нуля до 100 км/ч гибрид ускоряется за 8,1 секунды. Расход топлива Toyota RAV4 Hybrid AWD-i составляют 4,4 л/100 км в комбинированном цикле и 100 г/км вредных выбросов CO2 по результатам тестов по системе WLTP.

Фото: Toyota RAV4 Hybrid 2019 / Toyota

Последний RAV4 Hybrid также получил новую систему автоматического управления дифференциалом повышенного трения Trail Mode, которая обеспечивает лучшее сцепление и управление на скользком покрытии.

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Внутри гибридный кроссовер предлагает более качественные материалы, японцы также поработали над подгонкой деталей. Не забыли создатели RAV4 Hybrid и о функционале салона, использовав каждый свободный клочок пространства, как еще одну нишу для хранения вещей. Багажник нового кроссовера почти на 80 литров больше, чем у предшественника и вмещает 580 литров.

Опционально новый Toyota RAV4 Hybrid комплектуется люком с электроприводом, вентилируемыми сиденьями, беспроводной зарядкой, имеет 5 USB-портов и цифровое салонное зеркало заднего вида, которое является первым для Toyota!

Все модели будут поставляться с комплексом активной безопасности Toyota Sense, включающий предупреждения столкновения с выявлением пешеходов, интеллектуальный адаптивный круиз-контроль, оповещение о выходе из полосы движения с помощью рулевого управления и другие функции.

Цены на новинку пока неизвестны, как и время появления RAV4 Hybrid в Украине. Актуальная модель пока доступна в отечественных дилеров по цене от 876 000 гривен.

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