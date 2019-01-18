Большой седан Ford слегка посвежел, а универсал получил гибридное исполнение.

Ford без лишнего шума вывел на европейский рынок обновленный снаружи и внутри Mondeo 2020 модельного года.

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Новинка была представлена в Брюсселе в то время, когда внимание СМИ было приковано к премьер автосалона в Детройте. А бельгийский дебют интересен тем, что теперь и универсал Mondeo может иметь голубой шильдик гибридной версии.

Обновленный Ford Mondeo получил новый обвес, а фонари на корме теперь соединяет хромированный молдинг. Для каждой комплектации нового Мондео дизайнеры разработали собственную радиаторную решетку, по которой будет легче отличить крутой автомобиль от простого.

Фото: Ford Mondeo Hybrid 2020 / Ford

Узнать комплектацию Titanium можно по тонким серебристым решеткам, тогда как спортивный ST-Line имеет сетку с крупными отверстиями и темную окраску.

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Mondeo 2020 модельного года будет предлагаться в новых цветах кузова, также в список оборудования добавили новые колесные диски.

Фото: интерьер Ford Mondeo Hybrid 2020 / Ford

Отделка новинки внутри выполнена из лучших материалов, а оснащение соответствует требованиям самых требовательных технократов, конечно, за доплату. В Мондео “на автомате” селектор режима движения выполнен в стиле нового Ford Focus, что позволило освободить дополнительное пространство на центральной консоли.

Под капотом Mondeo 2020 может быть 2-литровый дизель EcoBlue в двух вариантах форсирования на 148 л. с. или 187 л. с., а также бензиновый EcoBoost объемом 1,5 л мощностью 163 л. с.

Фото: универсал Ford Mondeo Hybrid 2020 / Ford

Ford Mondeo Hybrid в кузове Estate или универсал может быть оснащен силовой установкой на базе 2-литрового бензинового двигателя, который в паре с электромотором обеспечивает более практичной версии Mondeo мощность в 184 л.с.

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