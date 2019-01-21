Після одужання 97-річний герцог Единбурзький, вочевидь, знову збирається сісти за кермо.

Минулого тижня чоловік королеви Великобританії Єлизавети ІІ принц Філіпп потрапив у аварію. Того ж дня йому доставили новий автомобіль, замість розбитого.

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Ми писали про те, герцог Единбурзький Філіпп потрапив у ДТП, в якому відбувся легкими ушкодженнями. Аварія трапилась внаслідок того, що літній водій виїхав на перехрестя, бувши засліплений сонцем. У бік його Land Rover Freelander вдарився автомобіль Kia.

Внаслідок аварії дві жінки, що знаходились в салоні автомобіля Kia отримали перелами та інші тілесні ушкодження й були відправлені у лікарню. Принц Філіпп, хоча його автомобіль від удару перекинувся через дах, відбувся легкими травмами і був доправлений у королівський маєток.

Британське видання Тelegraph повідомляє, що новий Фрілендер принца фактично не є новим, оскільки цей автомобіль раніше вже був у королівському автопарку і до цього часу знаходився у ремонті. Втішна звістка для британських платників податків.

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