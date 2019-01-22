Міністр інфраструктури вважає, що такий транспорт не має права на життя.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян пояснив, чому виступає за перехід на автобусне сполучення в містах України та прокоментував ситуацію з маршрутними перевезеннями в державі.

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Про це очільник міністерства розповів в ефірі ток-шоу на “5 каналі”. Протягом року очікуються масштабні перевірки перевізників, їхніх автопарків та водіїв.

“Свого часу була зроблена велика помилка, коли було накладено мораторій на будь-які перевірки [перевізників – ред.]. У підсумку ми отримали те, що маємо на сьогодні – абсолютна безконтрольність щодо безпеки. З 1 січня 2019 року він (мораторій – ред.) вже зупинений, дякувати Богу, і ми зараз виходимо вже на повноцінні перевірки не лише рухомого складу, а й автобаз, стану водіїв і всього іншого”, – говорить міністр.

Володимир Омелян також додв, що цього року ситуацію з маршрутними перевезеннями буде змінено. “Я переконаний, що альтернативи великим автобусам у великих містах немає. Всі маршрутки повинні зникнути як клас – у Києві, Дніпрі, Харкові. Їх не може бути, вони не мають права на життя. Це було спричинено, мабуть, безконтрольністю та іншими проблемами, але так відбуватися не може, і ми докладемо всіх зусиль, щоб вони (маршрутки – ред.) зникли”.

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