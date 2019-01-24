Британский производитель пылесосов наращивает обороты в подготовке к выпуску собственных электромобилей.

Роланд Крюгер в начале этого месяца покинул президентский пост в Infiniti, чтобы “использовать новые возможности”. Их ему предоставила компания Dyson, в которой Крюгер возглавит бизнес по производству электрокаров.

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“Назначение опытного и уважаемого в отрасли руководителя показывает, насколько серьезно мы относимся к этому проекту и его выхода на новый уровень”, – отметил генеральный директор компании Dyson Джим Роуэн.

Крюгер начнет работу в Дайсон с апреля, а местом работы будет Сингапур, куда недавно был перенесен головной офис Dyson.

Крюгер возглавит команду, в которой уже есть бывший технический директор компании Aston Martin Иен Минардс, бывший ведущий специалист по электронике британского подразделении Mercedes-AMG Джон Стэнфорд и бывший директор по маркетинговой стратегии концерна Jaguar Land Rover Энди Готорп. Всего в сингапурской электромобильной команде Дайсон сейчас задействовано уже около 450 сотрудников.

Dyson обещает вывести свой электромобиль в 2021 году. Пока что компания не представила ни одного концепта или хотя бы дизайнерского скетча. На первом этапе компания планирует представить три модели: дорогой гало-кар и пару массовых автомобилей.

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