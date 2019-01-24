Ранее топ-менеджера отстранили от управления компаниями Nissan Motor и Mitsubishi Motors, которые входят в состав альянса RNM.

Об отставке Карлоса Гона сообщил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр. Новым главой автомобильного гиганта станет Тьерри Боллоре.

Бывший шеф международного альянса все еще находится под стражей в Японии. В ноябре прошлого года Гон был арестован по подозрению в нарушении налогового законодательства, финансовых махинациях и незаконном присвоении средств.

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Прокуратура Токио предъявила обвинение Гону, а также Nissan в занижении на $44 млн суммы вознаграждения бывшего главы автомобилестроительной компании в ее финансовой отчетности за последние пять лет. Прокуратура также подозревает, что Гон скрыл еще часть его вознаграждения, полученного от Nissan на сумму около $38 миллионов. Все выдвинутые против него обвинения Карлос Гон отрицает.

Проведя внутреннее расследование, компания Nissan Motor заявила, что Гон получил 7,8 млн евро в качестве компенсаций, без согласия совета директоров совместного предприятия. Японская компания сообщила, что считает такие выплаты неправомерным использованием должности и будет судиться против Гона, чтобы взыскать с него указанную сумму.

Кроме миллионных штрафов Карлосу Гону грозит тюремное заключение сроком до 10 лет, если суд признает его виновным.

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