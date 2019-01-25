Інформація про призначення сюрпризом не стала – саме такого рішення й чекали від Рено.

Рада директорів компанії Renault оголосила рішення про призначення на пост президента компанії Жана-Домініка Сенара, який наразі очолює шинну компанію Michelin.

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Генеральним директором Renault став Тьєррі Боллоре, який перебував до цього на посаді заступника президента-генерального директора Renault. Раніше обидві посади були злиті в одну, і її обіймав Карлос Гон.

Міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер зазначив, що головна мета нових призначень – забезпечити спадкоємність автомобільного альянсу Renault-Nissan, створеного Гоном. Він висловив вдячність Жану-Домініку Сенару, котрий полишить нинішню посаду генерального директора Michelin заради того, щоб очолить раду директорів Renault. Ле Мер також висловив сподівання, що новий бос стане “видатним президентом Renault”.

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