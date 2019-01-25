Информация о назначении сюрпризом не стала – именно такого решения и ждали от Рено.

Совет директоров компании Renault объявил решение о назначении на пост президента компании Жана-Доминика Сенара, который сейчас возглавляет шинную компанию Michelin.

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Генеральным директором Renault стал Тьерри Боллоре, который находился до этого на посту заместителя президента-генерального директора Renault. Ранее обе должности были слиты в одну, и ее занимал Карлос Гон.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр отметил, что главная цель новых назначений – обеспечить преемственность автомобильного альянса Renault-Nissan, созданного Гоном. Он выразил признательность Жану-Доминику Сенару, который покинет нынешнюю должность генерального директора Michelin ради того, чтобы возглавить совет директоров Renault. Ле Мэр также выразил надежду, что новый босс станет “выдающимся президентом Renault”.

Nissan планирует провести внеочередное собрание акционеров в середине апреля.

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