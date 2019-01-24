Один из топ-менеджеров баварской марки убежден, что для успеха на рынке электрокаров, BMW нужно делать то же самое, что и Tesla.

Руководитель производственного совета компании BMW Манфред Шох заявил, что считает нужным для своей компании идти путем, проложенным Илоном Маском, если хочет добиться успеха на рынке электрокаров.

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Суть заключается в том, что для поточного производства электрокаров важнейшим на сегодня является вопрос тяговых батарей. Tesla процветает благодаря собственным заводам по производству батарей Gigafactory и партнерству с Panasonic.

Манфред Шох заявил, что решение Илона Маска сосредоточиться на производстве аккумуляторов для электрокаров заслуживает высокой оценки. Кроме того, сотрудничество с ведущим поставщиком аккумуляторов – компанией Panasonic, также заслуживает похвалы.

"Tesla намного превзошла всех остальных автопроизводителей в области электромобилей. Это действительно единственный процветающий производитель электрокаров на сегодня, хотя компания изо всех сил пытается удержаться на плаву. Инвестиции в будущее были колоссальными и только теперь Tesla, наконец, начинает покрывать свои огромные расходы", – отметил господин Шох в интервью.

По мнению Манфреда Шоха, баварский бренд должен идти тем же путем, если BMW стремится добиться таких же успехов в производстве полностью электрических моделей. Менеджер также добавил, что считает партнерские отношения компании BMW с Tesla и в частности с Илоном Маском – нужным шагом для обеспечения светлого будущего BMW как производителя электрокаров.

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