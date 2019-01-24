Один з топ-менеджерів баварської марки переконаний, що для успіху на ринку електрокарів, BMW потрібно робити те ж саме, що й Tesla.

Керівник виробничої ради компанії BMW Манфред Шох заявив, що вважає за потрібни для своєї компанії йьт шляхом, прокладеним Ілоном Маском, якщо хоче здобути успіх на ринку електрокарів.

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Суть полягає в тому, що для потокового виробництва електрокарів найважливішим на сьогодні є питання тягових батарей. Tesla процвітає завдяки власним заводам з виробництва батарей Gigafactory та партнерству з Panasonic.

Манфред Шох заявив, що рішення Ілона Маска зосередитись на виробництві акумуляторів для електрокарів заслуговує на високу оцінку. Крім того, співпраця з провідним постачальником акумуляторів – компанією Panasonic, також заслуговує похвали.

“Tesla набагато перевершила всіх інших автовиробників в області електромобілів. Це дійсно єдиний процвітаючий виробник електрокарів на сьогодні, хоча компанія щосили намагається втриматись на плаву. Інвестиції в майбутнє були колосальними і тільки тепер Tesla, нарешті, починає покривати свої величезні витрати”, – зазначив пан Шох у інтерв’ю.

На думку Манфреда Шоха, баварський бренд повинен йти тим же шляхом, якщо BMW прагне домогтися таких же успіхів у виробництві повністю електричних моделей. Менеджер також додав, що вважає партнерські відносини компанії BMW з Tesla і зокрема з Ілоном Маском – потрібним кроком для забезпечення світлого майбутнього BMW як виробника електрокарів.

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