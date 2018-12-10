Наступника "Джук" доведеться зачекати.

Nissan Juke другого покоління мав з’явитись цього року, та нещодавно компанія повідомила, що дебют відкладено до літа наступного року, а продажі розпочнуться наприкінці 2019-го – початку 2020-го.

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Провісником другого покоління Juke був концепт Gripz, показаний Nissan ще у 2015 році. Очікується, що Juke 2020 пропонуватиметься з бензиновими двигунами 1.0 та 1.6 потужністю до 190 к.с., а також 1,6-літровим дизелем. Однак у світлі останніх тенденцій в області дизельних автомобілів, набагато імовірніша поява електрифікованої версії Juke.

Фото: концепт Nissan Gripz / Nissan

Відомо, що перед запуском нового кросовера компанія Nissan презентує передсерійний концепт нвоого Juke. Європейський ринок традиційно отримає модель, зібрану на заводі в Сандерленді у Великобританії.

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