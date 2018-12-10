Хоч до заводського тюнінгу він трохи не дотягує, та все-одно хетчбек від Brabus хоч куди.

Mercedes-Benz A-Class від Brabus отримав назву B25. Вона натякає на те, що це найкрутіший хетчбек німецької марки, за винятком AMG A35.

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Brabus B25 пропонуєтсья у виконанні з повним або переднім приводом. Турбований 2-літровий мотор Mercedes-Benz A-Class отримав додаткові 46 кінських сил та 80 номів, тож зараз його потужність становить 267 к.с. і 430 Нм. Завдяки пакету PowerXtra, Brabus B25 може розганятися до сотні за 5,9 секунди і розвивати максимальну швидкість у 250 км/год.

Фото: Brabus B25 на базі Mercedes-Benz A-Class (W177) / Brabus

Вигляд хетчбека у Brabus також не залишили поза увагою. Компакту запропонований набір 20-дюймових колісних дисків, спойлер на дверцята багажнику. Також можна замовити додатковий дифузор заднього бампера. Нарешті є також нова вихлопна система з нержавіючої сталі, увінчана парою здвоєних насадок, інтегрованих в задній бампер з керованими клапанами, яка дозволяє водієві вибрати потрібне звучання.

Всередині хетчбека також з’явились дещиці від Brabus. Салон В25 отримав обробку з шкіри і алькантари, накладки на пороги з нержавіючої сталі з підсвічуванням, алюмінієві педалі і фірмові велюрові килимки.

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