Компактний хетчбек з'явиться на ринку вже цього року, причому версія е-208 з електричною силовою установкою вийде одночасно з моделями з ДВЗ.

Компанія Peugeot представила нове покоління 208-ї моделі. Хетчбек отримав геть усе нове.

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Peugeot 208 збудований на платформі CMP/e-CMP і спроектований, як кажуть творці, з нуля. Автомобіль оновився не лише зовні, а й всередині. Та головне – те, що під капотом.

Фото: 2020 Peugeot 208 GT-Line / Peugeot

Французи привезуть до Женеви, де відбудеться дебют нового 208, як мінімум дві модифікації моделі: GT-Line та e-208, представлені на офіційних фото. Остання версія передбачає повністю електричну силову установку, а головне –вийде у продаж одночасно з бензиновими і дизельними модифікаціями.



Фото: салон Peugeot 208 GT-Line / Peugeot

Зовні Peugeot 208 нагадує фастбек 508. У топових комплектаціях новий 208 оснащений світлодіодними фарами, 17-дюймовими колесами і чорним дахом. Всередині хетчбек отримав фірмове оформлення водійського місця i-Cockpit: висока цифрова панель приладів з сенсорним екраном (5, 7 або 10 дюймів, в залежності від комплектації), а усі фізичні кнопки згруповані в один блок.

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Відмова від старої платформи PF1 на користь нової Common Modular Platform (CMP) дозволила зробити хетчбек легшим на 30 кг, порівняно з попередником, а також поліпшити його аеродинаміку. Завдяки цьому знизився рівень шуму і вібрацій.

Фото: Peugeot е-208 / Peugeot

Базовим для нового 208 буде бензиновий трициліндровий 1.2 турбо потужністю у 75 сил. Для старших комплектацій використовується той же двигун, форсований до 100 і 130 кінських сил. Цей агрегат може працювати у парі з 5- чи 6-ступінчатою механікою, або 8-ступінчатим автоматом.

Фото: інтер’єр нового Peugeot 208 / Peugeot

Дизельна модифікація пропонуватиме 100-сильний півторалітровий турбо-агрегат, котрий може поєднуватись лише з 6-ступінчатою механічною коробкою передач.



Найцікавіша – електрична модифікація “двісті восьмого”, котрий позначають як e-208. Такий хетчбек має тягову батарею на 50 кВт*год під підлогою. Вона забезпечує e-208 автономний запас ходу на одній зарядці до 450 км і підтримує швидкісну зарядку (близько 5 годин). При цьому Peugeut запевняє, що навіть через вісім років або 160 000 км пробігу акумуляторна батарея втратить не більше 30% своєї ємності. Потужність силової установки становить 136 к.с.

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