На запитання відповідають флорентійські дизайнери і баварські автомайстри.

Набір Montblanc x BMW Luggage Set включає п'ять валіз, котрі ідеально пасують до форм і розмірів багажника купе BMW 8 Серії.

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Комплект Montblanc x BMW включає п'ять валіз, а його вартість становить 14 900 євро або 17 тисяч доларів. Придбати багажний гарнітур можна у виставковому центрі BMW Welt в Мюнхені.

Фото: набір валіз Montblanc x BMW Luggage Set / BMW

Висловлюючись фігурально, власник спорткара, котрий придбає собі цей комплект валіз, покладе у багажник новенький Volkswagen Polo, Skoda Fabia, Spaceback чи Rapid, Hyundai Accent, Ford Fiesta чи навіть якийсь компактний кросовер – Kia Stonic, Peugeot 2008, Renault Duster… Усі ці машини коштують приблизно стільки ж, як комплект валіз від Montblanc.

Фото: BMW 8 Series / BMW

Валізи й сумки, створені вручну на мануфактурі Montblanc у Флоренції з перфорованої червоної або чорної шкіри. Всього буде виготовлено 15 комплектів, кожен з яких включатиме чохол для гітари, циліндричну спортивну сумку, рюкзак, чемодан і портфель.

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