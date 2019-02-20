На них записали 24 історії про участь Porsche у перегонах "24 години Ле Ман".

Жодна пристойна колекція автомобілів Porsche не обходиться без супутніх артефактів, історичних і пам’ятних дрібниць, особливих речей, створених німецьким автовиробником. Таких, наприклад, як вінілові платівки, зроблені з покришок леманівського боліда.

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З останнього комплекту гуми спортивного гібрида Porsche 919 Hybrid зробили 200 вінілових платівок. На кожній з них записано 24 історії про успіхи Porsche у змаганнях “24 години Ле Ман”.

Гоночні покришки розрізали, подрібнили і спресували, перетворивши на вініл. З нього виготовили платівки, на яких звукові канавки зроблені лише з одного боку – як і в покришки.

Своїми історіями про “Ле Ман” для спеціального видання The 24 Minutes of Le Mans поділились такі знакові для Porsche люди, як Вольфганг Порше, Чед Маккуїн і дворазовий переможець марафону Ханс-Йоахім Штук.



Усі 200 екземплярів платівок будуть виставлені на благодійному аукціоні 24 лютого, а кошти від продажубудуть передані французькій організації Loisirs Pluriel, котра допомагає дітям-інвалідам.

Нагадаємо, Porsche є 19-разовим переможцем змагань “24 години Ле Ман”. Участь у марафоні 919 Hybrid завершив трьома перемогами поспіль: став найшвидшим у 2015, 2016 і 2017 роках. А після завершення спортивної кар'єри гібрид встановив ще й абсолютний рекорд Нюрбургрінга, проїхавши трасу за 5 хвилин 19,546 секунди.

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