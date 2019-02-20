На них записали 24 истории об участии Porsche в гонках "24 часа Ле Ман".

Ни одна приличная коллекция автомобилей Porsche не обходится без сопутствующих артефактов, исторических и памятных мелочей, особых вещей, созданных немецким автопроизводителем. Таких, например, как виниловые пластинки, сделанных из покрышек лемановского болида.

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Из последнего комплекта резины спортивного гибрида Porsche 919 Hybrid сделали 200 виниловых пластинок. На каждой из них записано 24 истории об успехах Porsche в соревнованиях “24 часа Ле Ман”.

Гоночные покрышки разрезали, измельчили и спрессовали, превратив в винил. Из него изготовили пластинки, на которых звуковые канавки сделаны лишь с одной стороны – как и в покрышке.

Своими историями о “Ле Ман” для специального издания “The 24 Minutes of Le Mans” поделились такие знаковые для Porsche люди, как Вольфганг Порше, Чэд Маккуин и двукратный победитель марафона Ханс-Йоахим Штук.

Все 200 экземпляров пластинок будут выставлены на благотворительном аукционе 24 февраля, а средства от продажи будут переданы французской организации Loisirs Pluriel, которая помогает детям-инвалидам.

Напомним, Porsche является 19-кратным победителем соревнований “24 часа Ле Ман”. Участие в марафоне 919 Hybrid завершил тремя победами подряд: стал быстрейшим в 2015, 2016 и 2017 годах. А после завершения спортивной карьеры гибрид установил еще и абсолютный рекорд Нюрбургринга, проехав трассу за 5 минут 19,546 секунды.

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