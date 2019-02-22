На вопросы отвечают флорентийские дизайнеры и баварские автомастера.

Набор Montblanc x BMW Luggage Set включает пять чемоданов, которые идеально подходят к формам и размерам багажника купе BMW 8 Серии.

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Комплект Montblanc BMW x включает пять чемоданов, а его стоимость составляет 14 900 евро или 17 тысяч долларов. Купить багажный гарнитур можно в выставочном центре BMW Welt в Мюнхене.

Фото: набор чемоданов Montblanc x BMW Luggage Set / BMW

Выражаясь фигурально, владелец спорткара, который приобретет себе этот комплект чемоданов, положит в багажник новенький Volkswagen Polo, Skoda Fabia Spaceback или Rapid, Hyundai Accent, Ford Fiesta или даже некий компактный кроссовер – Kia Stonic, Peugeot 2008, Renault Duster... Все эти машины стоят примерно столько же, как комплект чемоданов от Montblanc.

Фото: BMW 8 Series / BMW

Чемоданы и сумки, созданные вручную на мануфактуре Montblanc во Флоренции из перфорированной красной или черной кожи. Всего будет изготовлено 15 комплектов, каждый из которых будет включать чехол для гитары, цилиндрическую спортивную сумку, рюкзак, чемодан и портфель.

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