Компактний кросовер займе місце нижче Stelvio у модельному ряду італійської марки.

Італійцям вдалось утримати свій новий кросовер від цікавих очей, тож інформації про молодшого брата Alfa Romeo Stelvio поки що вкрай мало.

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Так, інформація щодо платформи, на якій збудовано нову модель маленького кросовера Alfa Romeo, дуже різниться, залежно від джерела. Одні стверджують, що це буде задньопривідний “візок” Giorgio, на якому базуються седан Giulia та паркетник Stelvio. Інші кажуть, що у нового кросовера платформа SCCS як у Jeep Renegade та Fiat 500X. В останньому випадку кросовер в початковому оснащенні матиме передній привід.

Гамма двигунів нового кросовера включатиме бензиновий 2.0 турбо та гібридну силову установку. Новій моделі також обіцяна система автономного управління третього рівня.

Зазначимо, що крім нового компакт-кроса, Alfa Romeo готує ще один – більший за Stelvio, котрий має скласти конкуренцію Audi Q7 і отримає силову установку потужністю більше 400 кінських сил.

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