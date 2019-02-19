Простий, але не примітивний, компактний, але не тісний, стильний та недорогий – такою бачить альтернативу громадському транспорту французька компанія.

Концепт компактного сітікара Citroen Ami One знаменує 100-ліття французького бренду та “нове покоління дизайну Citroen ”.

Цього року компанія Citroen відзначає 100 років з початку виробництва автомобілів. Протягом року слід очікувати від виробника чимало цікавинок, а першою з них стала сучасна вуатюретка – маленька двомісна машинка для міста. Ami One є першим з двох концептів, присвячених століттю марки.

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Двомісний сіті-кар має довжину 2,5 метри, а ширина і висота у нього однакові – по півтора метри. При більш ніж скромних габаритах концепт Ami One має 18-дюймові колеса. Важить машинка усього 425 кілограмів. “Голий” салон пропонує пару “стільчиків”, два багажних майданчики (позаду сидінь та перед песажиром) і п'ятидюймовий дисплей в комплекті з проектором, замість приладів.

Фото: концепт Citroen Ami One / Citroen

Citroen Ami One має електричну силову установку. Ємність розташованої під підлогою літій-іонної батареї виробник не назвав, як і потужність двигуна, однак зазначається, що її має вистачити приблизно на 100 км пробігу, а перезарядка займатиме дві години. Максимальна швидкість міні-кара становить усього 45 км/год, що дозволяє класифікувати її, як “легкий квадрицикл” або LSV (Low-Speed Vehicle), а керувати подібними апаратами дозволено вже з 16, а у Франції навіть з 14 років.

За задумом розробників, Ami One можна буде брати в оренду. За допомогою мобільного додатку будь-який бажаючий зможе взяти машину в форматі каршерінга або довгострокового лізингу на термін від п'яти хвилин до п'яти років. Навіть двері у концепту відмикаються виключно за допомогою смартфона: потрібно відсканувати QR-код на дверях, після чого онлайн-додаток дасть команду на відкривання замка.



Світова прем'єра концепту Citroen Ami One відбудеться на автосалоні в Женеві, а трохи пізніше на спеціальному заході в Парижі буде представлений ще один “віковий” концепт.

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