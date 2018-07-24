Baojun E200 – новий представник класу LSV – низькошвидкісних автомобілів, що мають дозвіл на пересування дорогами загального користування.

Китайська компанія Baojun Motors представила нову модель LSV-електромобіля під назвою Е200 з автентичним дизайном.

Baojun Е200 приєднався до меншої моделі з індексом Е100, що вже деякий час продається у Китаї. На відміну від попередника, дуже схожого за дизайном на Smart, новинка виявилась справжнім індивідулістом з власним характерним дизайном. Виробник говорить про нову мову дизайну і називає стилістику новинки “геометричною”.

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Фото: Baojun E200 / Baojun

Що мається на увазі під “геометричним дизайном” – не зрозуміло, однак компактний електрокар виглядає ефектно і не схожий на собі подібних – це факт.

Baojun E200 вийшов трохи більшим за Е100 у довжину й ширину (2497 та 1526 мм, відповідно) і на 5 см нижчим, а розмір колісної бази у обох однаковий – 1600 мм. Повні характеристики моделі поки не оголошені, однак відомо, що Е200 запозичив 39-сильний двигун у меншої моделі. Можна припустити, що батарея та запас ходу у нього так само будуть від Е100, що означає 19,2 кВт*год та 200 км. Розмірність шин – 145/70 R12.

Фірма не збирається зупинятись і вже готує наступну модель кей-кара під назвою Baojun E300.

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