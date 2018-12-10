Але для того, щоб виїхати на дорогу, все одно потрібне водійське посвідчення.

Маріо – персонаж відеоігор японської компанії Nintendo, створений Сігеру Міямото у 1981 році для гри Donkey Kong. З того часу віртуальний герой з'явився в більш ніж 200 відеоіграх і став талісманом Nintendo. І якщо десь на землі можливо відчути себе в ролі Маріо в реальному житті, то це Японія.

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Super Mario була культовою грою 1990-х, а коли вийшла серія Mario Racing, мільйони хлопчаків на довгі години зависли біля телевізорів. Перегони у грі представляли собою класичний картинг на міських вулицях. Виявляється, у Японії можна цілком легально пересуватись дорогами загального користування на картингових автомобілях – картах.

У Японії, як і в Китаї, досить поширений транспорт класу LSV (low-speed vehicle) – низькошвидкісні автомобілі. Це субкомпактні автівки, з двигуном потужністю до 15 к.с. і максимальною швидкістю до 50 км/год. Карт вписується у ці межі, тож скориставшись цією можливістю у Японії відкрили розважальний прокат у стилі Mario Kart.

Ютубер Marchettino показав відео своєї поїздки на японських “Маріо-картах”.

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