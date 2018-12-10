Що більше лотерейних квитків, то більше шансів виграти.

Єдиний у світі суперкар Lamborghini Huracan з автографом Папи Франциска, котрий нещодавно був проданий на аукціоні за 860 тисяч доларів, зараз виставлений у якості головного приза благодійної лотереї.

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У травні цього року Lamborghini Huracan, освячений та підписаний Папою Римським Франциском пішов з молотка за 861 575 доларів. Чому новий власник вирішив розлучитись з такою цінною річчю – невідомо, однак зараз на сайті Omaze кожен бажаючий може купити “лотерейний квиток” для участі в розіграші цього унікального автомобіля.

Згідно з інформацією на сайті, виручка від лотереї “допоможе відновити населені пункти, спустошені насильством та війною, допоможуть жертвам торгівлі людьми, нададуть медичну допомогу та освіту тим, хто живе в бідності, а також піде на вирішення інших подібних питань”.

Фото: Lamborghini Huracan Папи Римського / RM Sotheby's

До проведення розіграшу лишилось близько півтора місяці. Трохи грошей, гаряча молитва і віра можуть допомогти вам стати власником унікального Huracan від Папи.

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