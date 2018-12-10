У фільмі "Месники 4: Фінал" герой Роберта Дауні молодшого розриватиме простір реальності Marvel на новенькому електрокарі Ауді.

Концепт Audi e-tron GT справить світовий дебют на великму екрані у фільмі Avengers 4: Endgame про Залізну людину та інших месників всесвіту Марвел.

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Співпраця Audi з Голлівудом розпочалась давно. Тут можна згадати про концепт Audi RSQ, створений для фільму 2004 року “Я – робот” з Уїллом Смітом. А у мультфільмі Spies in Disguise (“Шпигуни у камуфляжі”, серпень 2019), головну роль у якому також озвучив Сміт, глядачі зможуть познайомитись з прототипом електричного суперкара Audi RSQ e-tron.



У серії фільмів “Залізна людина” головний герой був власником суперкара Audi R8. Однак у новому фільмі “Месники 4: Фінал” Тоні Старк пересяде за кермо нещодавно представленого електричного спорткара Audi e-tron GT. І Роберт Дауні молодший, котрий зіграє Старка, вже встиг провести перший тест-драйв новинки.

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