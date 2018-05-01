Lamborghini Huracan з автографом Папи Римського Франциска було продано на аукціоні за суму, що майже у п'ять разів перевищує стартову.

Фінальна цифра, що була названа на торгах склала 715 тисяч євро, без урахування зборів аукціону. Покупець Huracan LP 580–2 не побажав розкривати свою особу.

З технічної точки зору цей Lamborghini Huracan LP 580-2 нічим не відрізняється від інших авто цієї серії. Уся його унікальність – у кольорах кузову та імені першого власника. Щодо кольорів – то Huracan відтворює прапор Ватикану і має автограф самого Папи Римського на капоті. А ще – особисте благословення Папи Франциска, хоча католики зазвичай не освячують машини та інші речі.

Як повіомляв Авто 24 раніше, усі виручені від аукціону кошти будуть передані кільком міжнародним благодійним організаціям.

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