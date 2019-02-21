Гібридна силова установка забезпечує чотиридверці розгін до першої сотні за 4,3 секунди. Як тобі таке, Audi A5?

У рамках Женевського автосалону компанія Peugeot представить концептуальну модель 508 Peugeot Sport Engineered з вражаючими для цієї моделі характеристиками.

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Небачені раніше для Peugeot 508 гібридні технології разом з посиленими компонентами, перетворюють 508 PSE на серйозного конкурента для топових версій BMW 4 Series Gran Coupe, Audi A5 Sportback та Mercedes-Benz CLS.

Фото: концепт 508 Peugeot Sport Engineered / Peugeot

Якщо звичайна версія гібридного 508 оснащується бензиновим PureTech 1.6 та електромотором загальною потужністю у 225 кінських сил і приводом на передню вісь, то версія Peugeot Sport Engineered має аж три двигуни і значно більшу віддачу.

Фото: 508 Peugeot Sport Engineered / Peugeot

Передню вісь приводить бензиновий PureTech 200, котрому допомагає 110-сильний електромотор, а ззаду встановлений додатковий електромотор потужністю у 200 к.с. Загальна потужність силової установки 508 Peugeot Sport Engineered становить 405 к.с. При цьому третій двигун забезпечує чотиридверці повнопривідну трансмісію.

Фото: Peugeot 508 від Peugeot Sport Engineered / Peugeot

У спортивному режимі спільне використання двигуна внутрішнього згоряння і електричної тяги можливо до швидкості 190 км/год. При цьому акумуляторна батарея на 11,8 кВт*год забезпечує рух в режимі електротяги на відстань до 50 км.



У спортивному режимі спільне використання двигуна внутрішнього згоряння і електричної тяги можливо до швидкості 190 км/год. При цьому акумуляторна батарея на 11,8 кВт*год забезпечує рух в режимі електротяги на відстань до 50 км.

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