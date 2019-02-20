Досягнення було зафіксоване на небезпечному схилі гірськолижної траси Штрайф, а саме – на схилі "Мишоловка".

Чемпіон світу з ралі-кросу Маттіас Екстрем за кермом повністю електричного кросовера Audi e-tron піднявся в гору 85-градусним засніженим схилом.

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“Мишоловка” (Mausefalle) – це один найнебезпечніших схилів легендарної траси Штрайф, на якій проходять гірськолижні змагання Hahnenkamm Race.

Фото: електрокар Audi e-tron на схилі гірськолижної траси / Audi

“Минулого року ми вже демонстрували світу видатні можливості Audi e-tron, який брав участь у ряді екстремальних проектів від гірської гонки Пайкс-Пік до сольових рівнин Намібії і високовольтного тестового стенда в Берліні. Тоді ще прототип Audi e-tron впорався з найскладнішими завданнями”, – каже Петер Оберндорфер, керівник відділу комунікацій з продуктів і технологій. “Здійснивши сенсаційний підйом на схил Маусфаллє, ми вкотре розширили межі можливого і продемонстрували технічну досконалість повного приводу quattro в електромобілі”.

Зазначимо, що 503-сильний “високий універсал” Audi отримав модифіковане програмне забезпечення, котре відповідає за управління тягою і розподіл крутного моменту з урахуванням складних умов траси Штрайф, а також 19-дюймові шини з особливими шипами, спеціально розробленими для цього заїзду. Решта технічних характеристик машини були заводськими.

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