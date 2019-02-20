Достижение было зафиксировано на опасном склоне горнолыжной трассы Штрайф, а именно – на склоне "Мышеловка".

Чемпион мира по ралли-кроссу Маттиас Экстрем за рулем полностью электрического кроссовера Audi e-tron поднялся в гору по 85-градусному заснеженному склону.

Также интересно: Кубический концепт Citroen Ami One – создан быть доступным

"Мышеловка" (Mausefalle) – это один самых опасных склонов легендарной трассы Штрайф, на которой проходят горнолыжные соревнования Hahnenkamm Race.

Фото: электрокар Audi e-tron на склоне горнолыжной трассы / Audi

"В прошлом году мы уже демонстрировали миру выдающиеся возможности Audi e-tron, который участвовал в ряде экстремальных проектов от горной гонки Пайкс-Пик до солевых равнин Намибии и высоковольтного тестового стенда в Берлине. Тогда еще прототип Audi e-tron справился с самыми сложными задачами", – говорит Петер Оберндорфер, руководитель отдела коммуникаций с продуктов и технологий. "Совершив сенсационный подъем на склон Маусфалле, мы еще раз расширили границы возможного и продемонстрировали техническое совершенство полного привода quattro в электромобиле".

Отметим, что 503-сильный "высокий универсал" Audi получил модифицированное программное обеспечение, которое отвечает за управление тягой и распределение крутящего момента с учетом сложных условий трассы Штрайф, а также 19-дюймовые шины с особыми шипами, специально разработанными для этого заезда. Остальные технические характеристики машины были заводскими.

Также интересно: Из отработанных шин Porsche 919 Hybrid сделали виниловые пластинки