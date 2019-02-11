Очередное доказательство того, что все гениальное – простое.

У первого серийного электрокара Audi e-tron пара электрических двигателей, каждый из которых приводит в движение свою ось. Это простой способ получить полный привод. Чем еще интересен e-tron – рассказывают его создатели.

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Конструкция электрического двигателя Audi e-tron заметно проще, чем у традиционных ДВС. Простота конструкции означает большую надежность и срок службы.

Задний двигатель выдает 140 кВт (плюс 25 кВт в специальном Boost-режиме), передний обеспечивает до 125 кВт (плюс 10 кВт дополнительно). Вместе двигатели продуцируют до 265 кВт и 561 Нм в обычном режиме или 300 кВт и 664 Нм в кратковременном режиме Boost. В результате кроссовер с тяжелыми батареями способен развивать скорость в 100 км/ч всего за 6,6 секунды, а в режиме Boost – за 5,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/час.

Бонус: реклама электрокара Audi с черным юмором под названием “Кешью”.

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