Черговий доказ того, що усе геніальне – просте.

У першого серійного електрокара Audi e-tron пара електричних двигунів, кожен з яких приводить у рух свою вісь. Це простий спосіб отрмиати повний привід. Чим ще цікавий e-tron – розказують його творці.

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Конструкція електричного двигуна Audi e-tron помітно простіша, ніж у традиційних ДВЗ. Простота конструкції означає більшу надійність і термін служби.



Задній двигун видає 140 кВт (плюс 25 кВт в спеціальному Boost-режимі), передній забезпечує до 125 кВт (плюс 10 кВт додатково). Разом двигуни продукують до 265 кВт і 561 Нм в звичайному режимі або 300 кВт і 664 Нм в короткочасному режимі Boost. У результаті кросовер з важкими батареями здатен розвивати швидкість у 100 км/год усього за 6,6 секунди, а в режимі Boost – за 5,7 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці у 200 км/год.

Бонус: реклама електрокара Audi з чорним гумором під назвою “Кеш’ю”.

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