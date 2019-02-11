Про це заявив заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін.

Столичний чиновник вважає, що нинішня варість за паркування в центрі Києва занадто низька. За словами Дмитра Рахматулліна, “зараз в Києві - 55 тисяч місць для паркування. Існує три зони паркування з тарифами від 5 до 10 гривень за годину. Тому за паркування столиця отримує дуже мало грошей. В той же час за кордоном вартість паркування набагато більше. Наприклад, в Естонії – це 6 євро за годину, в Лондоні взагалі закритий центр міста для в’їзду. Ми не плануємо таких цін, ми будемо співвідносити тариф з рівнем доходу. Але однозначно тариф має буде збільшений. А от до якого рівня – я вважаю, що 80-100 гривень за годину”, - каже Дмитро Рахматуллін в ефірі телеканалу “Прямий".



Втім, таке підвищення київській владі поки що не під силу. За словами чиновника, “зараз це прерогатива Кабміну. Втім, в Верховну Раду внесено законопроект, згідно якого місцева влада зможе самостійно встановлювати тарифи за послуги паркування”.

Нагадаємо, що столична влада вже вивела евакуатори на дороги.