Перші результати роботи евакуаторів, які вийшли на дороги минулого тижня в столиці.

З 8 по 10 лютого 2019 року столична влада евакуювала на спеціальні майданчики 12 транспортних засобів, що порушили правила дорожнього руху.

Евакуація відбувалася силами КП "Центр організації дорожнього руху" разом з Управлінням патрульної поліції в м. Києві.

Вантажні автомобілі-евакуатори з краном-маніпулятором, які забезпечують завантаження, перевезення та розвантаження транспортних засобів, працюють у Києві цілодобово.

Тимчасове затримання транспортних засобів здійснюється у разі наявності у патрульного поліцейського підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачене ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння), ч. 3. ст. 122 КУпАП (Порушення правил зупинки чи стоянки), ст. 124 КУпАП (Вчинення дорожньо-транспортної пригоди), ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом без наявності посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також страхового полісу), а також у разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного у розшук відповідно до ст. 36 Закону України "Про виконавче провадження".

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Переміщення транспортних засобів проводиться на спеціально обладнаний майданчик за адресою м.Київ вул. Гната Хаткевіча 20Б.

Інформацію про тимчасово переміщеним транспортному засобі автовласники можуть отримати за номером телефону 102.

Нагадаємо, що евакуація ведеться згідно нового Порядку, затвердженого Кабміном.