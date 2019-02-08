Комунальні евакуатори почали доставляти на спеціальні майданчики тимчасово затримані патрульними поліцейськими транспортні засоби.

У рамках співпраці Центр організації дорожнього руху м.Києва та Управління патрульної поліції в Києві комунальники доставляють на спеціальні майданчики тимчасово затримані патрульними поліцейськими транспортні засоби.

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Для виконання цього завдання у підприємстві запроваджено цілодобову роботу вантажних автомобілів-евакуаторів із краном-маніпулятором та екіпажів у складі водіїв і стропальників, які забезпечують завантаження, перевезення та розвантаження транспортних засобів.

Тимчасове затримання транспортних засобів здійснюється у разі наявності у патрульного поліцейського підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачене ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння), ч. 3. ст. 122 КУпАП (Порушення правил зупинки чи стоянки), ст. 124 КУпАП (Вчинення дорожньо-транспортної пригоди), ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом без наявності посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також страхового полісу), а також у разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного у розшук відповідно до ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження».

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