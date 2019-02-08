Коммунальные эвакуаторы начали доставлять на специальные площадки временно задержанные патрульными полицейскими транспортные средства.

В рамках сотрудничества Центр организации дорожного движения г. Киева и Управления патрульной полиции в Киеве коммунальщики доставляют на специальные площадки временно задержанные патрульными полицейскими транспортные средства.

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Для выполнения этой задачи на предприятии введена круглосуточная работа грузовых автомобилей-эвакуаторов с краном-манипулятором и экипажей в составе водителей и стропальщиков, которые обеспечивают загрузку, перевозку и разгрузку транспортных средств.

Временное задержание транспортных средств осуществляется в случае наличия у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено нарушение, предусмотренное ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения), ч. 3. ст. 122 КУоАП (Нарушение правил остановки или стоянки), ст. 124 КУоАП (Совершение ДТП), ст. 126 КУоАП (Управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, а также страхового полиса), а также в случае выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со ст. 36 Закона Украины “Об исполнительном производстве”.

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