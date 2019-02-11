Первые результаты работы эвакуаторов, которые вышли на дороги на прошлой неделе в столице.

С 8 по 10 февраля 2019 столичная власть эвакуировала на специальные площадки 12 транспортных средств, нарушивших правила дорожного движения.

Эвакуация происходила силами КП "Центр организации дорожного движения" совместно с Управлением патрульной полиции в г.. Киеве.

Грузовые автомобили-эвакуаторы с краном-манипулятором, обеспечивающим погрузку, перевозку и разгрузку транспортных средств, работают в Киеве круглосуточно.

Временное задержание транспортных средств осуществляется при наличии у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено нарушение, предусмотренное ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения), ч. 3 ст. 122 КУоАП (Нарушение правил остановки или стоянки), ст. 124 КУоАП (совершение дорожно-транспортного происшествия), ст. 126 КУоАП (Управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, а также страхового полиса), а также в случае выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со ст. 36 Закона Украины "Об исполнительном производстве".

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Перемещение транспортных средств проводится на специально оборудованную площадку по адресу г.Киев ул. Гната Хаткевича 20Б.

Информацию о временно перемещенном транспортном средстве автовладельцы могут получить по телефону 102.

Напомним, что эвакуация ведется согласно новому Порядку, утвержденному Кабмином.