Вклиниться в очереди на таможнях или заказать услугу у брокеров уже практически невозможно. Льготный период, в течение которого акциз при растаможке автомобилей начисляется с 50% скидкой, подходит к концу.

Хотя до 22 февраля осталось чуть больше недели, и можно подумать что еще есть время воспользоваться возможностью немного сэкономить на растаможке, однако от этой мысли стоит отказаться.

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Дело в том, что практически все места, где формируются очереди на таможенное оформление автомобилей, переполнены. Перед границами на въезд в Украину со стороны Польши очереди из легковушек, которые их владельцы желают растаможить, достигают 15 километров. Время ожидания – несколько суток. В сети уже появились шутки о "куплю "евробляху" поближе к шлагбауму".

Некоторые компании, которые занимаются комплексным таможенным оформлением автотранспорта, сообщили что до 25 февраля не будут принимать новые заявки на подготовку документов для таможен. Таможенные брокеры, работающие самостоятельно, тоже не обещают "вписаться" в очередь до окончания льготного периода на уплату акциза.

Таможни и сервисные центры работают на пределе своих пропускных возможностей. Несколько постов таможенного оформления переведены на круглосуточный режим работы, а в отдельных СЦ, где наблюдается наибольший наплыв "свежепригнанных", будут работать в обычные выходные.

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Количество растаможенных автомобилей за сутки сейчас составляет почти 4 тысячи. А в первые недели работы новых правил растамаживались единицы – в течение первой недели таможенное оформление было проведено всего лишь для 222 "евроблях". "Эх, были же времена", – могут сказать те, кто сейчас стоит в чистом поле в многокилометровой очереди перед пограничным КПП…

Что делать дальше? – спросят многие владельцы "евроблях" и те, кто хотел бы пригнать авто из-за границы в режиме прямого импорта. Вариант первый – дождаться 23 февраля, и когда (или если) очереди на растаможку уменьшатся, ехать и оформлять авто с полным акцизом. Размер налогов при этом увеличится (при условии среднего размера стоимости растаможки в 2600 долларов) на минимум на 500 "условных".

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Есть и второй вариант – законопроект №9522, который может продлить льготный период пониженного акциза на 3 месяца. Однако на 3 месяца этого уже не удастся сделать, поскольку ближайшая пленарная неделя в Верховной Раде начнется 28 февраля, то есть потенциально есть шансы на 2 с лишним месяца. И это при условии, что народные депутаты поддержат данный законопроект, – а он пока находится на рассмотрении в профильных комитетах ВР.

Напомним, как правильно растаможить автомобиль.