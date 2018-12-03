Нардеп від фракціїї "Самопоміч" Тетяна Острікова виклала найбільш поширені питання та відповіді ДФС щодо розмитнення автомобілів на єврономерах. наводимо їх повністю.

1. Які документи потрібно подати для митного оформлення імпорту авто, ввезених в Україну з Литви, Польщі, Болгарії, Німеччини:

a. на автомобілі, ввезенні в режимі тимчасового ввезення;

b. на автомобілі, ввезені в режимі транзиту;

c. на автомобілі, в яких транзит прострочений

d. на автомобілі, в яких транзит не прострочений;

e. на автомобілі, які будуть ввозитись з Європи, згідно нового закону?

Відповідь на всі підпункти:

В усіх перелічених випадках разом з митною декларацією для оформлення в режим “імпорт” автомобіля подаються такі документи:

реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (як правило, це технічний паспорт);

документ, що підтверджує право власності особи на транспортний засіб (як правило, це договір купівлі-продажу) або право ним розпоряджатися та вчиняти дів по декларуванню як правило, це довіреність);

рахунок-фактуру (інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару (можливо, це буде один і той же документ, що підтверджує право власності, наприклад, договір купівлі-продажу.

2. Чи потрібен документ про зняття авто з реєстрації за кордоном?

Так, але це не обов`язково технічний паспорт, може бути й витяг з того чи іншого реєстру. Наприклад, литовська влада направила в Мінфін України офіційний лист, що перевірити, чи знаходиться авто на реєстрації в компетентних органах Литви можна в електронному ресурсі, відомості з якого є офіційним джерелом інформації.

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3. Чи потрібен переклад іноземних документів українською мовою?

Переклад не обов’язковий. У випадку крайньої необхідності митний брокер може забезпечити його здійснення.

4. В якому місці та в якій митниці я можу розмитнити транспортний засіб, який вже є в Україні? Який я тільки планую ввезти в Україну?

Митне оформлення авто можна здійснити у будь-якій митниці України. Адреси та реквізити конкретних місць оформлення можна знайти на сайті митниці або на сайті ДФС.

5.Чи можу я не виїжджати з України, а здійснити митне оформлення в митниці свого регіону?

Виїжджати за межі України не обов`язково; якщо документи, необхідні для митного оформлення авто є у наявності, то можна подати необхідні документи і пред’явити транспортний засіб у будь-яку митницю (зокрема, у найближчу).

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6. Чи може бути авто заявлене в режим “імпорт” особою, яка не перетинала на даному авто кордон?

Авто може бути заявлене до митного оформлення в режим «імпорт» особою, яка не перетинала митний кордон, за умови подання документів, що підтверджують право власності цієї особи на транспортний засіб або право ним розпоряджатися та декларувати (довіреність).

7. Чи може скористатися знижкою протягом 90 днів людина, яка вже розмитнила таке авто?

Ні, знижка протягом 90 днів (тобто, коефіцієнт 0,5 при сплаті акцизного податку) може бути застосована при оформленні громадянином лише одного легкового транспортного засобу. Один транспортний засіб може бути оформлений тільки один раз. Якщо автомобіль вже був оформлений митницею раніше та сплачені платежі, то оформити цей же автомобіль ще раз і скористатись знижкою (коефіцієнт 0,5) неможливо.

8. Чи можна згідно з новими законами в’їжджати на територію України з підготовленою ПД без сплати “заставних” платежів, якщо авто заявлене в режим “імпорт”?

У випадку якщо Ви тільки ввозите авто (код 8703 за УКТ ЗЕД) з-закордону (або виїхали закордон на авто на іноземній реєстрації, наприклад за документами та будете заїжджати в режимі імпорт), то подання попередньої митної декларації та гарантування сплати митних платежів є обов’язковими. Тобто якщо особа вже знає на кордоні, що буде заявляти авто в режим “імпорт”, то платежі все одно візьмуться як гарантійний платіж, але потім ці гроші підуть для оплати митних платежів при розмитнені. Два рази їх платити не треба.

При цьому, оскільки попередня декларація подається при ввезені авто на територію України, відповідно якщо авто вже ввезене і знаходиться в Україні - подання ПД не потрібне і особа має одразу звертатися до митниці у своєму регіоні.

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9. Чи може людина сама звернутися на митницю та подати документи для імпорту авто, чи для цього потрібен спеціальний митний брокер. Якщо потрібен – де взяти перелік брокерських фірм, яка середня вартість брокерських послуг?

Ви можете спробувати самостійно заповнити митну декларацію та подати необхідні документи (законодавством це не забороняється). Але робити це треба в спеціальній брокерській програмі та ще й електронним підписом підписувати при відправці. Тому простіше звернутись до митного брокера, який зробить це за Вас, але це приватна фірма, тож їі послуги платні. Кажуть, що орієнтовна вартість оформлення однієі митноі декларації на авто становить від 600 до 2000 грн. Я пробувала самостійно розмитнити посилку з дитячим одягом, в мене це без брокерів не вийшло. Тут без коментарів, бо держава не подбала про простоту митного оформлення авто.

Інформація про митних брокерів постійно оновлюється та розміщується на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у рубриці „Реєстри”. Інформацію про вартість брокерських послуг можна дізнатись у митних брокерів (ДФС чи держава не можуть впливати на вартість їх послуг, бо це приватні фірми).

10. Чи маю я приїхати на авто в зону митного огляду для його догляду?

Митне оформлення здійснюється у будь-якій митниці України. При цьому є обов’язковим пред'явлення митниці самого авто. Рішення, чи проводити митний огляд приймає сам митник з урахуванням вимог Митного кодексу.

Оскільки митні формальності здійснюються в зонах митного контролю, то приїжджати в зону митного контролю обов’язково.

11. На які реквізити має сплачуватися добровільний платіж 8500 грн., та як дізнатись чи треба його платити?

Сплатити добровільні кошти (8500 грн), передбачені новим законом як підстава для звільнення від відповідальності за порушення умов транзиту та/або тимчасового ввезення, можна одночасно з митними платежами і в такому самому порядку. Реквізити депозитного рахунку, на який сплачуються кошти (митні платежі, добровільні кошти), є індивідуальними для кожної митниці.

Інформацію про реквізити депозитного рахунку митниці, в якій громадянин планує оформлювати авто, можна знайти на сайті цієї митниці, дізнатись у працівників підрозділу митниці, в якому безпосередньо буде проводитись оформлення, або в митного брокера.

12. Хто і як визначає вартість авто, з якої платиться ПДВ та мито?

Документами, що підтверджують вартість придбаного автомобіля, можуть бути:

договір купівлі-продажу;

інвойс (рахунок-фактура);

банківські або інші платіжні документи;

експортна декларація;

довідкова інформація щодо вартості аналогічних транспортних засобів у країні експорту.

У цих документах повинні бути зазначені дата продажу, номер шасі (рами), кузова (або ідентифікаційний номер), номер двигуна автомобіля, його модель, рік виготовлення, а також ім’я, та прізвище особи, якій продано автомобіль.

У разі підстав вважати, що заявлено недостовірну вартість або у разі відсутності вищевказаних документів, митниця може визначити вартість автомобіля самостійно.

Нагадаємо, що в Україні за новими правилами вже розмитнили авто на 4,6 млн гривень.