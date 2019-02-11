Об этом заявил заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин.

Столичный чиновник считает, что нынешняя стоимость парковки в центре Киева слишком низкая. По словам Дмитрия Рахматуллина, "сейчас в Киеве – 55 тысяч мест для парковки. Существует три зоны парковки тарифам от 5 до 10 гривен в час. Поэтому за парковку столица получает очень мало денег. В то же время за рубежом стоимость парковки намного больше. Например, в Эстонии – это 6 евро в час, в Лондоне вообще закрыт центр города для въезда. Мы не планируем таких цен, мы будем соотносить тариф с уровнем дохода. Но однозначно тариф должен будет увеличен. А вот до какого уровня – я считаю, что 80-100 гривен в час", – говорит Дмитрий Рахматуллин в эфире телеканала "Прямой".

Впрочем, такое повышение киевской власти пока не под силу. По словам чиновника, "сейчас это прерогатива Кабмина. Впрочем, в Верховную Раду внесен законопроект, согласно которому местные власти смогут самостоятельно устанавливать тарифы за услуги парковки".

Напомним, что столичная власть уже вывела эвакуаторы на дороги.