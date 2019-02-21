Гибридная силовая установка обеспечивает четырехдверке разгон до первой сотни за 4,3 секунды. Как тебе такое, Audi A5?

В рамках Женевского автосалона компания Peugeot представит концептуальную модель 508 Peugeot Sport Engineered с впечатляющими для этой модели характеристиками.

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Невиданные ранее для Peugeot 508 гибридные технологии вместе с усиленными компонентами, превращают 508 PSE в серьезного конкурента для топовых версий BMW 4 Series Gran Coupe, Audi A5 Sportback и Mercedes-Benz CLS.

Фото: концепт 508 Peugeot Sport Engineered / Peugeot

Если обычная версия гибридного 508 оснащается бензиновым PureTech 1.6 и электромотором общей мощностью в 225 лошадиных сил и приводом на переднюю ось, то версия Peugeot Sport Engineered имеет аж три двигателя и значительно большую отдачу.

Фото: 508 Peugeot Sport Engineered / Peugeot

Переднюю ось приводит бензиновый PureTech 200, которому помогает 110-сильный электромотор, а сзади установлен дополнительный электромотор мощностью в 200 к.с. Общая мощность силовой установки Peugeot 508 Sport Engineered составляет 405 к.с. При этом третий двигатель обеспечивает четирихдверке полноприводную трансмиссию.

Фото: Peugeot 508 від Peugeot Sport Engineered / Peugeot

В спортивном режиме совместное использование двигателя внутреннего сгорания и электрической тяги возможно до скорости 190 км/час. При этом аккумуляторная батарея на 11,8 кВт*ч обеспечивает движение в режиме электротяги на расстояние до 50 км.

В спортивном режиме совместное использование двигателя внутреннего сгорания и электрической тяги возможно до скорости 190 км/час. При этом аккумуляторная батарея на 11,8 кВт*ч обеспечивает движение в режиме электротяги на расстояние до 50 км.

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