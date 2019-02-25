Справжній іспанський мачо. Хоч і маленький.

Минулого року марка Cupra отримала самостійність, хоча, як і два десятиліття до того, представляла лише “гарячі” версії серійних моделей Seat. Лише зараз іспанці готуються вивести перший автомобіль, створений для Cupra з нуля. І ось як він виглядатиме.

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Раніше першій моделі Cupra пророкували назву Terramar, однак виявилось, що компактний кросовер отримав інше ім’я – Formentor. Назва запозичена у миса Форментор на іспанському острові Майорка.

Фото: передсерійний концепт Cupra Formentor / Cupra

Очікувано, купеподібний кросовер виявився потужним гібридом: 245 к.с. та запас ходу на електро-тязі до 50 км (WLTP). Таку ж силову установку демонстрував концепт гібридного хетчбека Skoda Vision RS, показаний минулої осені. В оснащення новинки також входять “робот” DSG з двома зчепленнями, електроннокеровані амортизатори DCC і блокування диференціала.

Всередині Formentor має спортивне кермо з приплюснутим ободом, спортивні “ковші” сидінь, цифрові прилади і мультимедіасистема з 10-дюймовим сенсорним екраном. Усе затягнуто в шкіру.

Фото: концепт Cupra Formentor / Cupra

Поки що Cupra Formentor – лише концепт-кар, прем'єра якого відбудеться на березневому автосалоні в Женеві. Його творці обіцяють перенести стиль шоу-кара у серійну модель з мінімальними змінами. Чи стримають іспанці обіцянку – дізнаємось наступного ркоу, коли новинка має стати на конвеєр.

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