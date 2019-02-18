Іспанці попереджали, що перероблені моделі Seat були потрібні лише у якості "апетайзерів".

Останній тизер від Seat демонструє корму концепта, котрий покажуть публіці менш, ніж за тиждень. Це буде перша “природжена” модель Cupra.

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Сьогодні з логотипом Cupra вже існує кілька моделей: гоночний трек-кар Cupra TCR, кросовер Cupra Ateca, а також хетчбек Leon Cupra R і універсал Cupra R ST. Усі вони базуються на звичайних моделях Seat, та скоро на світ з’явиться перший автомобіль, створений для нового бренду з нуля.



Фото: Seat Leon Cupra R / Cupra

“Цей концепт являє собою синтез всього того, що стоїть за маркою Cupra. Унікальний автомобіль з вражаючим скульптурним дизайном продемонструє свої характеристики і ту енергію, яку ми вкладаємо в розробку машин наступного покоління”, – заявив директор марки Уейн Гріффітс.



Фото: Cupra TCR / Cupra

Наразі відомо, що первістком Cupra стане купеподібний кросовер, котрий, за чутками, матиме назву Cupra Terramar. Також з натяків, зроблених раніше, можна зробити певні висновки: Terramar буде гібридом з силовою установкою приблизно на 250-300 коней.

Автомобіль представлять у вигляді передсерійного концепта 22 лютого – у першу річницю Cupra як окремого бренду. Старт продажів першої самостійної моделі “Купра” намічений на 2020 рік.

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