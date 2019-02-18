Испанцы предупреждали, что переработанные модели Seat были нужны лишь в качестве "апетайзеров".

Последний тизер от Seat демонстрирует корма концепта, который покажут публике менее, чем за неделю. Это будет первая "прирожденная" модель Cupra.

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Сегодня с логотипом Cupra уже существует несколько моделей: гоночный трек-кар Cupra TCR, кроссовер Cupra Ateca, а также хэтчбек Leon Cupra R и универсал Cupra R ST. Все они базируются на обычных моделях Seat, и скоро на свет появится первый автомобиль, созданный для нового бренда с нуля.



Фото: Seat Leon Cupra R / Cupra

“Этот концепт представляет собой синтез всего того, что стоит за маркой Cupra. Уникальный автомобиль с впечатляющим скульптурным дизайном продемонстрирует свои характеристики и ту энергию, которую мы вкладываем в разработку машин следующего поколения”, – заявил директор марки Уэйн Гриффитс.

Фото: Cupra TCR / Cupra

Сейчас известно, что первенцем Cupra станет купеобразный кроссовер, который, по слухам, будет называться Cupra Terramar. Также из намеков, сделанных ранее, можно сделать определенные выводы: Terramar будет гибридом с силовой установкой примерно на 250-300 лошадей.

Автомобиль представят в виде предсерийного концепта 22 февраля – в первую годовщину Cupra как отдельного бренда. Старт продаж первой самостоятельной модели “Купра” намечен на 2020 год.

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